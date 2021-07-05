Диетолог рассказала о свойствах арбуза

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Тренер по питанию, диетолог-консультант Ольга Капийчук рассказала о свойствах арбуза.
Диетолог рассказала о свойствах арбуза
  • Pixabay

«Арбузом прекрасно утолять жажду, так как на 90% он состоит из воды. Арбуз также имеет антиоксидантные свойства, является мочегонным средством, содержит растительную клетчатку, которая благотворно влияет на пищеварение, содержит железо, магний, аскорбиновую кислоту», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, арбуз является и источником энергии, так как в нём много углеводов.

Как добавила эксперт, отказаться от арбуза желательно тем, кто страдает сахарным диабетом, имеет болезни почек.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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