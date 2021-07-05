На Центральной площади Ижевска вакцинацию прошли почти 5300 человек за неделю

В постоянном пункте вакцинации на Центральной площади Ижевска прививку от COVID-19 сделали почти 5300 человек за неделю.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Пункт работает до 11 июля с 08:00 до 21:00. Получить второй компонент вакцины можно там же через 21 день после первого визита начиная с 19 июля.

По данным на 5 июля, в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 198,5 тыс. человек. Оба компонента получили 145,1 тыс. жителей.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.