Онищенко прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса

Геннадий Онищенко, доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России в беседе с RT призвал к вакцинации, назвав её «жизненно важной».

«Нужно идти и прививаться — это не просто важно, а жизненно важно. Нужно прививаться, максимально прививаться. И меня кое-что радует: очереди стоят у нас на вакцинацию. Вакцина в Москве есть. Почему акцентирую (внимание. — RT) на Москве, потому что Москва — главный очаг, она определяет погоду в стране. Поэтому, если мы решим проблему Москвы, мы серьёзно изменим ситуацию в целом в стране. Всем идти на прививку», — подчеркнул он.

Ранее эксперты разъяснили рекомендации Минздрава по прививкам от COVID-19.

Подробнее — в материале RT.