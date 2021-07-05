Онищенко прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса

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Анастасия Белоусова
Геннадий Онищенко, доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России в беседе с RT призвал к вакцинации, назвав её «жизненно важной».
Онищенко прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Нужно идти и прививаться — это не просто важно, а жизненно важно. Нужно прививаться, максимально прививаться. И меня кое-что радует: очереди стоят у нас на вакцинацию. Вакцина в Москве есть. Почему акцентирую (внимание. — RT) на Москве, потому что Москва — главный очаг, она определяет погоду в стране. Поэтому, если мы решим проблему Москвы, мы серьёзно изменим ситуацию в целом в стране. Всем идти на прививку», — подчеркнул он.

Ранее эксперты разъяснили рекомендации Минздрава по прививкам от COVID-19.

Подробнее — в материале RT.

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