В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Нижегородской области выявили 448 случаев COVID-19.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего за время пандемии в регионе заболели 126 894 жителя. Выздоровели 117 275 человек, в том числе 202 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от коронавируса сделали 582 347 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Оба компонента вакцины получили 405 116 жителей.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, для чего нужна вакцинация переболевшим COVID-19.