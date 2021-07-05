В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Нижегородской области выявили 448 случаев COVID-19.
В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего за время пандемии в регионе заболели 126 894 жителя. Выздоровели 117 275 человек, в том числе 202 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от коронавируса сделали 582 347 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Оба компонента вакцины получили 405 116 жителей.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, для чего нужна вакцинация переболевшим COVID-19.

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