В Томской области зарегистрировали 62 случая коронавируса за сутки

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В Томской области зарегистрировали 62 случая коронавируса за минувшие сутки.
В Томской области зарегистрировали 62 случая коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 34 504 жителя. Выписаны из медучреждений при этом 32 735 человек, в том числе десять за последние 24 часа.

Также стало известно, что к настоящему времени в Оренбургской области прививку от COVID-19 сделали 333 687 жителей, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный Минздрав.

Как отмечается, в области работают более 70 пунктов вакцинации, в том числе в трёх крупных ТЦ в Оренбурге.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, для чего нужна вакцинация переболевшим COVID-19.

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