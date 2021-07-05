В Севастополе выявили 121 случай коронавируса за сутки

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В Севастополе зарегистрировали 121 случай коронавируса за сутки.
В Севастополе выявили 121 случай коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Выписаны из больниц региона 48 жителей.

Всего за время пандемии в городе заболели 17 211 человек, выздоровели — 14 973.

Также стало известно, что в Краснодарском крае выявили 214 случаев COVID-19, передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 52 903 случая коронавируса. По данным краевого Минздрава, из медучреждений выписаны 45 655 жителей.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 932,1.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, для чего нужна вакцинация переболевшим COVID-19.

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