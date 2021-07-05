В Татарстане зарегистрировали 40 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 40 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 22 638 жителей. Выписаны из больниц при этом 20 309 человек, в том числе четверо за минувшие 24 часа.

Всего в России выявили 24 353 случая COVID-19 за сутки, передаёт «Утро.ру».

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, для чего нужна вакцинация переболевшим COVID-19.