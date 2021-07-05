В Татарстане зарегистрировали 40 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.
С начала пандемии в регионе заболели 22 638 жителей. Выписаны из больниц при этом 20 309 человек, в том числе четверо за минувшие 24 часа.
Всего в России выявили 24 353 случая COVID-19 за сутки, передаёт «Утро.ру».
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, для чего нужна вакцинация переболевшим COVID-19.