В Татарстане зарегистрировали 40 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 40 случаев коронавируса за сутки.
В Татарстане зарегистрировали 40 случаев COVID-19 за сутки
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 22 638 жителей. Выписаны из больниц при этом 20 309 человек, в том числе четверо за минувшие 24 часа.

Всего в России выявили 24 353 случая COVID-19 за сутки, передаёт «Утро.ру».

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, для чего нужна вакцинация переболевшим COVID-19.

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