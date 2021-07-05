Врач рассказал о симптомах и диагностике тромбозов

Заместитель директора НИИ скорой помощи им. Склифосовского, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории Константин Попугаев рассказал о симптомах и диагностике венозных и артериальных тромбозов.

По каким симптомам можно определить заболевание, он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если говорить про артериальные тромбозы (инфаркты и инсульты), здесь надо уходить от факторов риска и вести здоровый образ жизни. Людям старше 45 лет проходить диспансеризацию, раз в год записывать ЭКГ. Надо внимательно присматриваться к себе — изменяется ли толерантность к физическим нагрузкам... Если мы говорим про венозные тромбозы, то внешне видны эти изменения. Если стали видны вены, стали отекать ноги, то нужно обратиться к сосудистому хирургу, пройти УЗИ. И если есть показания, то надо провести операцию, чтобы предотвратить развитие формирования тромбоза в венах ног и предотвратить тромбоэмболию лёгочной артерии», — отметил специалист.

Врач также посоветовал отслеживать артериальное давление, сахар в крови и контролировать вес.

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