В Башкирии оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Башкирии зарегистрировали 178 случаев коронавируса.

Об этом сообщает mkset.ru.

Общее число заболевших за время пандемии в регионе достигло 42 168. Выздоровели при этом 39 228 человек, в том числе 24 за минувшие сутки.

В свою очередь, врио руководителя управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Елена Дубовицкая рассказала о ситуации с COVID-19 в регионе, передаёт mosaica.ru.

Так, заболеваемость по сравнению с первой неделей июня выросла в области на 36%.

Темпы охвата тестированием увеличились на 16%.

По словам Дубовицкой, в настоящее время свободными остаются 40% коечного фонда.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, для чего нужна вакцинация переболевшим COVID-19.