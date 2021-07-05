В Башкирии оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru.
Общее число заболевших за время пандемии в регионе достигло 42 168. Выздоровели при этом 39 228 человек, в том числе 24 за минувшие сутки.
В свою очередь, врио руководителя управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Елена Дубовицкая рассказала о ситуации с COVID-19 в регионе, передаёт mosaica.ru.
Так, заболеваемость по сравнению с первой неделей июня выросла в области на 36%.
Темпы охвата тестированием увеличились на 16%.
По словам Дубовицкой, в настоящее время свободными остаются 40% коечного фонда.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, для чего нужна вакцинация переболевшим COVID-19.