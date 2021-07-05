В Кировской области зарегистрировали 105 случаев COVID-19 за сутки

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В Кировской области зарегистрировали 105 случаев коронавируса за сутки. Выписаны из медучреждений при этом 183 жителя.
В Кировской области зарегистрировали 105 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На лечении в больницах находятся 4286 пациентов, на дому лечатся ещё 5884.

Также стало известно, что в Челябинской области за минувшие 24 часа выявили 227 случаев COVID-19, передаёт URA.RU со ссылкой на оперштаб.

«На 5 июля в области подтверждено 67 311 случаев заболевания COVID-19», — заявили в оперштабе.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, для чего нужна вакцинация переболевшим COVID-19.

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