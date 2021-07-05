Эксперты спрогнозировали рост потребления зелени и салатов в России

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, общее потребление пряных трав к 2030 году вырастет на 25% к уровню 2020 года — до 290 тыс. тонн. В свою очередь, доля потребления органической зелени в рационе сторонников здорового питания достигнет 15%.

Об этом пишут «Известия».

«По мере повышения интереса к вопросам здоровья салаты и зелень будут всё более переходить из категории продуктов сезонного потребления в категорию товаров повседневного спроса, а их потребление увеличиваться. При этом спрос будет способствовать активному развитию производства продукции этой сельскохозяйственной категории внутри страны», — отметил глава Центра Андрей Дальнов.

В частности, по его мнению, каждый сторонник здорового питания в ближайшие десять лет будет употреблять до 11 кг зелени и салатов каждый год.

Как передавало ФБА «Экономика сегодня», в Роскачестве рассказали, разбираются ли россияне в органической продукции.