Эксперты спрогнозировали рост потребления зелени и салатов в России
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Об этом пишут «Известия».
«По мере повышения интереса к вопросам здоровья салаты и зелень будут всё более переходить из категории продуктов сезонного потребления в категорию товаров повседневного спроса, а их потребление увеличиваться. При этом спрос будет способствовать активному развитию производства продукции этой сельскохозяйственной категории внутри страны», — отметил глава Центра Андрей Дальнов.
В частности, по его мнению, каждый сторонник здорового питания в ближайшие десять лет будет употреблять до 11 кг зелени и салатов каждый год.
Как передавало ФБА «Экономика сегодня», в Роскачестве рассказали, разбираются ли россияне в органической продукции.