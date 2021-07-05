ФСБ задержала планировавших нападения «продолжателей дела» Тесака

ФСБ и Следственный комитет пресекли в нескольких городах России деятельность экстремистов праворадикального толка, которые считали себя «продолжателями дела» бывшего лидера неонацистского движения «Реструкт» Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак.

Активность членов межрегиональной группировки «Национально-возрожденческая стезя Русского патриотизма» и неонацистской организации «Молодёжная организация «Русь» была пресечена в Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре.

«Участники радикальных группировок выступали за «изгнание из России» мигрантов из Северо-Кавказского и Центрально-Азиатского регионов, создание «белого» государства и установление в России «нацистского строя», а также планировали создание всероссийской радикальной политической структуры», — говорится в сообщении ФСБ России, поступившем в распоряжение RT.

Задержанные печатали и распространяли листовки с экстремистскими высказываниями и рисовали граффити с призывами к насилию.

Кроме того, члены группировок планировали резонансные акции для дестабилизации социально-политической обстановки в России, в том числе готовили нападения на лиц неславянской внешности и на ЛГБТ-активистов. Для этого было сформировано «боевое крыло» организации.

Националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска в сентябре 2020 года.

Тесак получил десять лет колонии строгого режима в декабре 2018 года за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.

Следователи не нашли оснований полагать, что смерть заключённого носит криминальный характер.