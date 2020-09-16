Националист Марцинкевич покончил с собой в СИЗО

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Националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска, сообщили в пресс-службе ГУФСИН. Ведомство назначило внутреннюю проверку.
Националист Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
  • РИА Новости

«Сегодня, 16 сентября 2020 года, утром в одной из камер СИЗО-3 ГУФСИН области обнаружен осуждённый 84-го года рождения без признаков жизни, предварительная причина смерти — суицид», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, начаты служебная и доследственная проверки, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Тесак получил десять лет колонии строгого режима в декабре 2018 года за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.

Его и других фигурантов дела обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, хулиганстве, порче имущества, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

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