В Москве суд повторно приговорил националиста Марцинкевича к 10 годам колонии
- РИА Новости
«Суд назначил Марцинкевичу наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщила пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
Отмечается, что это было второе рассмотрение дела в отношении Марцинкевича, так как первый приговор был отменён апелляционной инстанцией Мосгорсуда.
В июне 2017 года Марцинкевич также был приговорён судом к десяти годам колонии строгого режима.
Его и других фигурантов дела обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, хулиганстве, порче имущества, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.