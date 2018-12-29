В Москве суд повторно приговорил националиста Марцинкевича к 10 годам колонии

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Бабушкинский суд Москвы повторно приговорил националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, к десяти годам лишения свободы. Об этом информирует РИА Новости.
В Москве суд повторно приговорил националиста Марцинкевича к 10 годам колонии
  • РИА Новости

«Суд назначил Марцинкевичу наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщила пресс-секретарь суда Мария Боровикова.

Отмечается, что это было второе рассмотрение дела в отношении Марцинкевича, так как первый приговор был отменён апелляционной инстанцией Мосгорсуда.

В июне 2017 года Марцинкевич также был приговорён судом к десяти годам колонии строгого режима.

Его и других фигурантов дела обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, хулиганстве, порче имущества, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

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