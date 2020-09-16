СК не нашёл криминала в смерти Марцинкевича

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Следователи не нашли оснований полагать, что смерть заключённого в челябинском СИЗО-3 носит криминальный характер. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК по Челябинской области.
СК не нашёл криминала в смерти Марцинкевича
  • РИА Новости

«В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключённого носит криминальный характер», — заявили в ведомстве.

В сообщении говорится, что в камере, где обнаружено тело заключённого, также найдены предсмертные записки.

Следователи проводят проверку.

По данным ТАСС, речь идёт о националисте Максиме Марцинкевиче по прозвищу Тесак.

Ранее сообщалось, что тело осуждённого без признаков жизни было обнаружено утром 16 сентября в одной из камер челябинского СИЗО. Предварительная причина смерти — суицид. ФСИН назначила внутреннюю проверку.

В декабре 2018 года Марцинкевич был приговорён к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.

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