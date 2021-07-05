Врач рассказал о правилах сдачи ПЦР-теста на COVID-19
- РИА Новости
«Не просто так людям предлагается голодать некоторое время, не курить, не чистить зубы. Если вирусные частицы смыты во время питья воды или картина искажена табачным дымом, результат, скорее всего, будет неточным», — сказал Водовозов в эфире радиостанции Sputnik.
Он также отметил, что человек, который берёт мазок, должен быть обучен делать это правильно.
Если мазок берут у самых крыльев носа, не погружаясь глубоко, результат, скорее всего, окажется неверным, добавил специалист.
Ранее российские вирусологи из МГУ и РАН рассказали URA.RU, что вакцина от коронавируса «Спутник V», содержащая аденовирусы, не воздействует на геном человека.