Врач рассказал о правилах сдачи ПЦР-теста на COVID-19

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о правилах сдачи ПЦР-теста на COVID-19, соблюдение которых позволит свести к минимуму возможные погрешности в результате.

«Не просто так людям предлагается голодать некоторое время, не курить, не чистить зубы. Если вирусные частицы смыты во время питья воды или картина искажена табачным дымом, результат, скорее всего, будет неточным», — сказал Водовозов в эфире радиостанции Sputnik.

Он также отметил, что человек, который берёт мазок, должен быть обучен делать это правильно.

Если мазок берут у самых крыльев носа, не погружаясь глубоко, результат, скорее всего, окажется неверным, добавил специалист.

Ранее российские вирусологи из МГУ и РАН рассказали URA.RU, что вакцина от коронавируса «Спутник V», содержащая аденовирусы, не воздействует на геном человека.