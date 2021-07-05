Эксперт заявил о единственном способе остановить эпидемию

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Доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов рассказал в беседе с RT о важности вакцинации в борьбе с коронавирусом, а также отметил, что гораздо безопаснее привиться от коронавируса, чем заболеть им, например во время беременности.
Эксперт заявил о единственном способе остановить эпидемию
  • РИА Новости

«Люди сравнивают несравнимое: они сравнивают 4% смертей (от коронавируса. — RT) с одним-двумя днями температуры после вакцинации. Это несравнимые вещи. И, к сожалению, те люди, которые убедились печальным образом в том, что болезнь — это очень тяжело, они уже ничего не расскажут. Так что вакцины — это единственное, что может сейчас остановить эпидемию. В первую очередь вакцинироваться надо тем, кто не болел», — пояснил Нетёсов.

Он также отметил, что гораздо безопаснее привиться от коронавируса, чем заболеть им, например во время беременности.

«Ведь все российские вакцины, которые, даже в случае векторных вакцин, всё равно в организме не размножаются. В векторных вакцинах лишь синтезируются белок S коронавируса и  аденовирусные оболочечные белки, больше ничего. Сам аденовирусный вектор не размножается. Не надо тут выдумывать ерунду всякую», — добавил специалист.

Эксперт отметил, что инфицирование коронавирусом во время беременности, скорее всего, действительно будет опасным и для плода, и для матери, в то время как вакцинация не сравнима по степени опасности с инфицированием действительно живым вирусом. 

Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что вакцинация от коронавируса позволит сформировать коллективный иммунитет и вернуться к привычному образу жизни без ограничений.

Подробнее — в материале RT.

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