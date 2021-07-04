В Бахчисарайском районе Крыма ввели режим ЧС муниципального масштаба

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В Бахчисарайском районе Крыма ввели режим ЧС муниципального масштаба. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу администрации района Людмилу Пучкову.
В Бахчисарайском районе Крыма ввели режим ЧС муниципального масштаба
  • ©Бельбекская долина. Крым.
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«Принято решение о введении режима ЧС муниципального масштаба», — сообщила Пучкова.

Она добавила, что «завтра выедет на место комиссия оценивать ущерб».

Ранее сообщалось, что одна женщина погибла в крымском селе Куйбышеве в Бахчисарайском районе из-за опасной погоды, ещё одна госпитализирована.

Спасатели начали работы по возведению дамбы около села Соколиного Бахчисарайского района на юго-западе полуострова, чтобы избежать дальнейших подтоплений из-за обильных осадков.

В Куйбышеве подтопленными остаются более 50 частных домов, сотрудники МЧС проводят эвакуацию населения.

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