В Бахчисарайском районе Крыма ввели режим ЧС муниципального масштаба. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу администрации района Людмилу Пучкову.

«Принято решение о введении режима ЧС муниципального масштаба», — сообщила Пучкова.

Она добавила, что «завтра выедет на место комиссия оценивать ущерб».

Ранее сообщалось, что одна женщина погибла в крымском селе Куйбышеве в Бахчисарайском районе из-за опасной погоды, ещё одна госпитализирована.

Спасатели начали работы по возведению дамбы около села Соколиного Бахчисарайского района на юго-западе полуострова, чтобы избежать дальнейших подтоплений из-за обильных осадков.

В Куйбышеве подтопленными остаются более 50 частных домов, сотрудники МЧС проводят эвакуацию населения.