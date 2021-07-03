Беглов рассказал о самочувствии после ревакцинации от коронавируса

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о самочувствии после ревакцинации от коронавируса.
Беглов рассказал о самочувствии после ревакцинации от коронавируса
  • © пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

«Вы знаете, что я прошёл ревакцинацию. Чувствую себя хорошо, нормально и даже по выходным работаю. Так что всё в порядке», — приводит РИА Новости его слова.

Беглов заявил о необходимости получить коллективный иммунитет к коронавирусу.

«Если мы его не получим, ничего хорошего не будет — тогда это болезни, ограничительные меры», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что Беглов повторно вакцинировался от коронавируса.

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