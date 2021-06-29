Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов повторно вакцинировался от коронавируса, сообщает администрация города.

«Губернатор Александр Беглов прошёл ревакцинацию от COVID-19», — говорится в сообщении.

По его словам, в ситуации с появлением нового штамма врачи рекомендуют повторную вакцинацию.

Он отметил, что, отказываясь от вакцинации, человек подвергает опасности себя и близких, а также создаёт нагрузку на систему здравоохранения.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.