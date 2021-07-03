Россия запретила ввоз макарон и других продуктов c Украины
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Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, теперь в список запрещённых к ввозу продуктов добавились сахар, макаронные изделия, майонез, кетчуп, вкусовые добавки, приправы, супы и готовые бульоны, минеральная и газированная вода, содержащая вкусоароматические вещества, мороженое, мюсли и другие.
Кроме того, запрещён ввоз ячменя, пальмового масла, готовых или консервированных мясных продуктов, ракообразных, моллюсков.
Запрещено ввозить продукты, предназначенные для кормления животных, а также жмыхи.
Отмечается, что ограничен ввоз лесоматериалов разных видов, ящиков, коробок, упаковочных клеток, барабанов, поддонов ящичных и других погрузочных щитов.
В апреле Украина запретила ввоз пшеницы, подсолнечного масла, моющих и косметических средств, а также бумаги и бумажных изделий из России.
В прошлом году году Украина запретила ввоз вагонов из России.