Россия запретила ввоз макарон и других продуктов c Украины

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Российское правительство запретило ввоз сахара, макарон, мороженого и ряда других продуктов с Украины.
Россия запретила ввоз макарон и других продуктов c Украины
  • Pixabay

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, теперь в список запрещённых к ввозу продуктов добавились сахар, макаронные изделия, майонез, кетчуп, вкусовые добавки, приправы, супы и готовые бульоны, минеральная и газированная вода, содержащая вкусоароматические вещества, мороженое, мюсли и другие.

Кроме того, запрещён ввоз ячменя, пальмового масла, готовых или консервированных мясных продуктов, ракообразных, моллюсков.

Запрещено ввозить продукты, предназначенные для кормления животных, а также жмыхи.

Отмечается, что ограничен ввоз лесоматериалов разных видов, ящиков, коробок, упаковочных клеток, барабанов, поддонов ящичных и других погрузочных щитов.

В апреле Украина запретила ввоз пшеницы, подсолнечного масла, моющих и косметических средств, а также бумаги и бумажных изделий из России.

В прошлом году году Украина запретила ввоз вагонов из России.

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