Украина запретит ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и бумаги

Украина с апреля запретит ввоз пшеницы, подсолнечного масла, моющих и косметических средств, а также бумаги и бумажных изделий из России.

Reuters

Кабинет министров Украины дополнил перечень товаров происхождением из России, запрещённых к ввозу в страну, сообщается на сайте украинского правительства. Закон вступит в силу с 8 апреля. В 2020 году Украина запретила ввоз вагонов из России.