Украина запретит ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и бумаги
Украина с апреля запретит ввоз пшеницы, подсолнечного масла, моющих и косметических средств, а также бумаги и бумажных изделий из России.
- Reuters
Кабинет министров Украины дополнил перечень товаров происхождением из России, запрещённых к ввозу в страну, сообщается на сайте украинского правительства.
Закон вступит в силу с 8 апреля.
В 2020 году Украина запретила ввоз вагонов из России.
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