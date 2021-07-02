Диетолог рассказала о самых неполезных продуктах

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Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефёдова рассказала о самых неполезных продуктах.
Диетолог рассказала о самых неполезных продуктах
  • Pixabay

В беседе с Nation News она заявила, что прежде всего это пакетированные соки, поскольку в их составе много сахара.

«На втором месте стоят чипсы», — сказала эксперт.

По её словам, в список входят сладкие и кондитерские продукты, продукты из переработанного мяса.

«Вредны также йогурты с добавками и напиток алоэ», — добавила Нефёдова.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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