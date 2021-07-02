Дело экс-схимонаха Сергия передали в суд
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«В ГСУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Николая Романова (бывшего схимонаха Сергия)... Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее Мосгорсуд продлил до конца августа арест экс-схимонаху Сергию, обвиняемому по трём статьям УК.
Романова задержали в ночь на 29 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинения в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.