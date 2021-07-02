Дело экс-схимонаха Сергия передали в суд

Уголовное дело в отношении бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) завершено и передано в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда