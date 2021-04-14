Приставы начали выселять жителей Среднеуральского монастыря

Судебные приставы получили решение суда о запрете проживания людей в Среднеуральском монастыре, который ранее был подконтролен арестованному бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову).

Об этом сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

«Поступил исполнительный документ неимущественного характера немедленного исполнения, выданный Верхнепышминским городским судом, о запрете нахождения и проживания граждан на территории комплекса Среднеуральского женского монастыря», — говорится заявлении ведомства.

Такое решение было принято в связи с «выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса».

Сотрудники ведомства прибыли к монастырю для «осуществления исполнительных действий по решению суда».

Как сообщало РИА Новости со ссылкой на адвокатов бывшего схиигумена Сергия, сотрудники силовых ведомств прибыли в монастырь и вскрыли «двери в абсолютно все здания монастыря».

5 апреля Мосгорсуд признал законным арест бывшего схиигумена Сергия, который обвиняется в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.