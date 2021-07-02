Минпромторг рассказал о ситуации с медицинским кислородом в России

В Минпромторге заявили, что медицинский кислород поступает в российские регионы в достаточном количестве.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«На данный момент медицинский кислород поступает в российские регионы в необходимом количестве, поставки идут», — отметили в ведомстве.

Вместе с тем в министерстве указали, что Минпромторг анализирует возможности дополнительного наращивания резервов медицинского кислорода.

«Мы взаимодействуем с потребителями технических газов, чтобы иметь детальную информацию о резервах, которые можно использовать в случае появления такой необходимости», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Минпромторг якобы призвал металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы.