РБК: Минпромторг призвал металлургов экономить кислород ради больниц
- РИА Новости
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Сообщается, что первый замминистра промышленности Василий Осьмаков обратился к металлургам с соответствующей просьбой на совещании в четверг, 1 июля.
По словам источника, в связи с ростом числа заболевших коронавирусом министерство предлагает проработать возможность временно перераспределить мощности производителей кислорода.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомству до 30 июня доложить правительству о принятии мер по обеспечению больниц, где лечат больных COVID-19, запасами медкислорода.