РБК: Минпромторг призвал металлургов экономить кислород ради больниц

Минпромторг призвал металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы, передаёт РБК со ссылкой на источники.

Сообщается, что первый замминистра промышленности Василий Осьмаков обратился к металлургам с соответствующей просьбой на совещании в четверг, 1 июля.

По словам источника, в связи с ростом числа заболевших коронавирусом министерство предлагает проработать возможность временно перераспределить мощности производителей кислорода.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомству до 30 июня доложить правительству о принятии мер по обеспечению больниц, где лечат больных COVID-19, запасами медкислорода.







