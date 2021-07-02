РБК: Минпромторг призвал металлургов экономить кислород ради больниц

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Минпромторг призвал металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы, передаёт РБК со ссылкой на источники.
РБК: Минпромторг призвал металлургов экономить кислород ради больниц
  • РИА Новости
  • © Кирилл Брага

Сообщается, что первый замминистра промышленности Василий Осьмаков обратился к металлургам с соответствующей просьбой на совещании в четверг, 1 июля.

По словам источника, в связи с ростом числа заболевших коронавирусом министерство предлагает проработать возможность временно перераспределить мощности производителей кислорода.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомству до 30 июня доложить правительству о принятии мер по обеспечению больниц, где лечат больных COVID-19, запасами медкислорода.



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