В Мурманской области выявили 208 случаев COVID-19 за сутки

В Мурманской области выявили 208 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших составляет 54 417. Выздоровели 49 360 жителей. В настоящее время на лечении находятся 3727 пациентов.

Также стало известно, что в Тверской области зарегистрировали 212 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт tverigrad.ru. Выписан 31 пациент.

С начала пандемии заболели 46 278 человек, из них выздоровели 41 254.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала воздержаться от физических нагрузок после вакцинации.