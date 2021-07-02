В Севастополе прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Севастополе выявили 119 случаев коронавируса.
В Севастополе прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на федеральный оперштаб.

Выздоровели при этом 75 жителей.

За весь период пандемии в городе заболели 16 852 жителя, выписаны из медучреждений 14 814.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 240 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 47 854. Выздоровели 43 059 жителей, в том числе 82 за последние сутки.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала воздержаться от физических нагрузок после вакцинации.

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