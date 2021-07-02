В Пермском крае зарегистрировали 276 случаев коронавируса за сутки

В Пермском крае зарегистрировали 276 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общее число заболевших в регионе достигло 61 837, в больницах лечатся 1449 пациентов.

Также стало известно, что в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах зарегистрировали 387 случаев COVID-19 за сутки, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

При этом выздоровели 159 жителей Тюменской области, 72 жителя ХМАО, 39 жителей ЯНАО.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала воздержаться от физических нагрузок после вакцинации.