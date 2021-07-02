В Тамбовской области подтвердили 77 случаев коронавируса за сутки

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В Тамбовской области подтвердили 77 случаев коронавируса за минувшие 24 часа.
В Тамбовской области подтвердили 77 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

В целом с начала пандемии в регионе заболели 34 950 жителей, выздоровел 33 451 человек.

На госпитализации находятся 783 пациента, на карантине на дому — ещё 1247.

Первый этап вакцинации прошёл 176 181 человек, оба этапа — 130 875.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 45 788 тестов на COVID-19 за сутки, передаёт портал «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.

В Единую региональную информационно-справочную службу поступило 12 602 обращения по вопросам, связанным с темой пандемии.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала воздержаться от физических нагрузок после вакцинации.

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