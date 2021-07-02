Портал госуслуг вернулся к работе в стабильном режиме

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RT
Портал «Госуслуги» 2 июля временно ставил пользователей в очередь на вход, ожидание составляло сначала пять минут, а затем — 30. Сейчас он вернулся к работе в стабильном режиме.
Портал госуслуг вернулся к работе в стабильном режиме
  • © РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости

Отмечается, что на портале была введена очередь в связи с тем, что услуги одновременно заказывали более 500 тыс. человек.

В настоящее время пользователи допускаются на сайт «Госуслуги» снова без очереди. 

Как сообщили в пресс-службе Минцифры, обеспечена полная работоспособность сервисов формирования заявлений на портале госуслуг.

«Общее время работы очереди на доступ из-за большого трафика составило 2 часа 43 минуты. В настоящее время очередь на доступ отключена, сервисы используются в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе.

При этом на портале временно выключена лента получения уведомлений.

Ранее сообщалось, что правительство запустит шесть суперсервисов на портале госуслуг в 2021 году.

В марте Минцифры сообщило о запуске новой версии портала госуслуг в тестовом режиме. Старую версию портала планируется закрыть в третьем квартале 2021 года.

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