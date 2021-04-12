Кабмин запустит шесть суперсервисов на портале госуслуг в 2021 году

Правительство России планирует запустить шесть новых суперсервисов в 2021 году на портале госуслуг.

«В 2021 году мы планируем запустить еще шесть суперсервисов», — приводит ТАСС слова заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Среди них такие сервисы, как «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», а также «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн», «Моё здоровье онлайн».

Ранее издание «Известия» сообщало, что Минфин России подготовил поправки к Налоговому кодексу, которые предусматривают, что физические лица смогут встать на учёт в налоговом органе через Единый портал государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»).