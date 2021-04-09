«Известия»: физлица смогут встать на учёт в налоговом органе через «Госуслуги»

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Минфин России подготовил поправки к Налоговому кодексу, которые предусматривают, что физические лица смогут встать на учёт в налоговом органе через Единый портал государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»).
«Известия»: физлица смогут встать на учёт в налоговом органе через «Госуслуги»
  • © РИА Новости

Как передают «Известия», законопроект в ближайшее время опубликуют для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, подать заявление на сайте госуслуг можно будет с использованием электронной подписи физлица. Налоговый орган сможет направлять гражданам свидетельства о постановке на учёт в форме электронного документа.

Как ранее сообщала НСН, в Москве расширили перечень потенциальных получателей субсидии на обучение персонала и упростили условия подачи заявок.

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