«Известия»: физлица смогут встать на учёт в налоговом органе через «Госуслуги»
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Как передают «Известия», законопроект в ближайшее время опубликуют для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, подать заявление на сайте госуслуг можно будет с использованием электронной подписи физлица. Налоговый орган сможет направлять гражданам свидетельства о постановке на учёт в форме электронного документа.
Как ранее сообщала НСН, в Москве расширили перечень потенциальных получателей субсидии на обучение персонала и упростили условия подачи заявок.