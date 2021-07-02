В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.
Как отмечается, общее число случаев коронавируса в регионе достигло 66 656.
В настоящее время болеют 2236 человек.
Также стало известно, что в Кировской области за минувшие 24 часа подтвердили 113 случаев COVID-19, передаёт progorod43 со ссылкой на оперштаб.
На лечении в больницах находятся 4055 пациентов, дома — 5729, выписаны за сутки 296 человек.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала воздержаться от физических нагрузок после вакцинации.