В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Челябинской области выявили 202 случая COVID-19 за сутки, выписали из медучреждений при этом 203 жителей.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

Как отмечается, общее число случаев коронавируса в регионе достигло 66 656.

В настоящее время болеют 2236 человек.

Также стало известно, что в Кировской области за минувшие 24 часа подтвердили 113 случаев COVID-19, передаёт progorod43 со ссылкой на оперштаб.

На лечении в больницах находятся 4055 пациентов, дома — 5729, выписаны за сутки 296 человек.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала воздержаться от физических нагрузок после вакцинации.

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