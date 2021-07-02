В Удмуртии зарегистрировали 104 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 104 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Выздоровели при этом 43 пациента.

Вакцинацию прошли 197 457 жителей, из них 143 635 получили оба компонента вакцины.

Также стало известно, что в Приморском крае выявили 190 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.

Выписаны из медучреждений 85 человек.

Прививку от коронавируса сделали 231 529 человек. В регионе работают 110 стационарных и 62 мобильных пунктов вакцинации.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала воздержаться от физических нагрузок после вакцинации.