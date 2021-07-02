Врач рассказала о пользе ходьбы босиком

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Врач-рефлексотерапевт Ольга Баракшаева рассказала, какую пользу несут прогулки босиком.
Врач рассказала о пользе ходьбы босиком
  • Pixabay

Об этом она рассказала в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, полезно ходить по песку, камням, мокрой траве и другим натуральным поверхностям.

«На улице вы можете ходить босиком и делать такой микромассаж. Это полезно и действительно благотворно влияет на весь организм в целом. Также босая ходьба позволяет мышцам быть в тонусе и является профилактикой плоскостопия», — отметила Баракшаева.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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