В Госдуме прокомментировали идею предоставления вакцинированным дополнительных дней к отпуску

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT высказалась о предложении депутата Госдумы Виталия Милонова предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска гражданам, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации.

«Я думаю, что это предложение носит позитивный характер и нацелено на повышение темпов вакцинации. Но вряд ли оно достигнет своей цели. По сути, мы обязываем работодателя предоставить за свой счёт дополнительный оплачиваемый день отдыха работнику. Это, наверное, неправильно», — сказала депутат.

Она отметила, что государство, «которое заинтересовано в скорейшей вакцинации и достижении национального иммунитета», может разрабатывать некие стимулирующего характера выплаты или предоставлять иные социальные гарантии и льготы.

Так, по её мнению, можно подумать о льготных тарифах на авиа- и ж/д билеты для вакцинированных граждан, чтобы путешествия по России были безопасны для них и окружающих их людей.

«Я думаю, что именно такого рода стимулирующие меры от государства были бы правильными. А что касается работодателей, я не думаю, что стоит до такой степени перекладывать на работодателя задачи государственной важности», — заключила Бессараб.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил предоставлять вакцинированным дополнительные дни к отпуску.