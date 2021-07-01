В Вооружённых силах России началась ревакцинация от COVID-19

В Вооружённых силах России началась ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В соответствии с решениями министра обороны Российской Федерации и оперативного штаба Министерства обороны Российской Федерации по предупреждению заноса и распространения в Вооружённых силах Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, в Вооружённых силах Российской Федерации с 1 июля 2021 года в военно-медицинских организациях Минобороны России организована ревакцинация против новой коронавирусной инфекции военнослужащих всех категорий, уже получивших полный курс вакцинации до 1 января 2021 года, а также членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих, гражданского персонала и военных пенсионеров», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 июля начинается ревакцинация от коронавирусной инфекции.

Также в пресс-службе Минздрава сообщили, что в российских регионах началась повторная вакцинация против коронавируса, а также вакцинация уже перенёсших заболевание.