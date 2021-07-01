В Омской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусом

Короткая ссылка
За сутки в Омской области зарегистрировали 253 случая коронавируса.
В Омской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Всего за время пандемии в регионе заболели 51 039 жителей. Выписаны из медучреждений 42 096 человек, в том числе 66 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошёл 292 741 житель, оба компонента получили 221 319 граждан.

Также стало известно, что в Нижегородской области зарегистрировали 378 случаев COVID-19 за сутки, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в области достигло 125 221, выздоровевших — 116 567 (включая 169 за минувшие 24 часа).

Ранее врач Тимур Пестерев дал советы по вакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить