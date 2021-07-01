В Омской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусом

За сутки в Омской области зарегистрировали 253 случая коронавируса.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Всего за время пандемии в регионе заболели 51 039 жителей. Выписаны из медучреждений 42 096 человек, в том числе 66 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошёл 292 741 житель, оба компонента получили 221 319 граждан.

Также стало известно, что в Нижегородской области зарегистрировали 378 случаев COVID-19 за сутки, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в области достигло 125 221, выздоровевших — 116 567 (включая 169 за минувшие 24 часа).

Ранее врач Тимур Пестерев дал советы по вакцинации от COVID-19.