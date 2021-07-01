В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 546 139 человек
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.
Всего в регионе вакцинировались 546 139 человек. Из них второй компонент вакцины получили 382 697.
В то же время в Михайловском театре в Санкт-Петербурге продолжают вакцинацию от COVID-19.
Так, в медицинском кабинете для сотрудников сферы культуры привились днём ранее почти 100 человек, передают «Невские новости» со ссылкой на профильный городской комитет.
В целом с начала года вакцинировались более 3 тыс. деятелей культуры.
Ранее врач Тимур Пестерев дал советы по вакцинации от COVID-19.