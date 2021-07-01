В ЯНАО прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) подтвердили 76 случаев COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный штаб.

Больше всего заболевших — в Новом Уренгое, Салехарде и Шурышкарском районе.

В больницах остаются 326 человек.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 260 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общее число заболевших достигло 61 301. В больницах остаются 1389 пациентов.

Ранее врач Тимур Пестерев дал советы по вакцинации от COVID-19.