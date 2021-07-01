В ЯНАО прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный штаб.
Больше всего заболевших — в Новом Уренгое, Салехарде и Шурышкарском районе.
В больницах остаются 326 человек.
Также стало известно, что в Пермском крае выявили 260 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Общее число заболевших достигло 61 301. В больницах остаются 1389 пациентов.
Ранее врач Тимур Пестерев дал советы по вакцинации от COVID-19.