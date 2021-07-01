В Челябинской области выявили 191 случай COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.
С начала пандемии в регионе заболели 66 454 жителя. На 1 июля в области насчитывается 2248 человек, больных COVID-19.
Также стало известно, что за минувшие 24 часа в Санкт-Петербурге провели 41 946 тестов на коронавирус, передают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.
В Единую региональную информационно-справочную службу поступило 21 725 обращений по вопросам, связанным с пандемией.
Ранее врач Тимур Пестерев дал советы по вакцинации от COVID-19.