В Челябинской области выявили 191 случай COVID-19 за сутки

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В Челябинской области выявили 191 случай коронавируса за сутки.
В Челябинской области выявили 191 случай COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 66 454 жителя. На 1 июля в области насчитывается 2248 человек, больных COVID-19.

Также стало известно, что за минувшие 24 часа в Санкт-Петербурге провели 41 946 тестов на коронавирус, передают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.

В Единую региональную информационно-справочную службу поступило 21 725 обращений по вопросам, связанным с пандемией.

Ранее врач Тимур Пестерев дал советы по вакцинации от COVID-19.

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