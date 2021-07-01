В Кировской области выявили 111 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области выявили 111 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На лечении в больницах находятся 4045 пациентов, дома лечится ещё 5651 человек.

Выздоровели за минувшие 24 часа 465 человек.

Также стало известно, что в Тюменской области развернули 1880 коек для пациентов с COVID-19 к концу июня.

В мае их было около 600, сообщает nashgorod.ru.

Как заявила вице-губернатор региона Ольга Кузнечевских, коечный фонд будет расширяться.

Ранее врач Тимур Пестерев дал советы по вакцинации от COVID-19.