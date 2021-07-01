В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Тамбовской области выявили 80 случаев коронавируса за сутки.
В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего заболели 34 873 человека, выздоровел 33 391 житель. На госпитализации находятся 764 пациента, на карантине на дому — ещё 1290.

Первый этап вакцинации прошли 173 108 человек, оба компонента вакцины получили 128 686 жителей.

Также стало известно, что в Ставропольском крае прививку против COVID-19 сделали более 350 тыс. человек, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на главу региона Владимира Владимирова.

«Единственный способ остановить пандемию — вакцинация. Иммунизация бесплатна и доступна для всех», — заявил Владимиров.

Ранее врач Тимур Пестерев дал советы по вакцинации от COVID-19.

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