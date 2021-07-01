В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Тамбовской области выявили 80 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего заболели 34 873 человека, выздоровел 33 391 житель. На госпитализации находятся 764 пациента, на карантине на дому — ещё 1290.

Первый этап вакцинации прошли 173 108 человек, оба компонента вакцины получили 128 686 жителей.

Также стало известно, что в Ставропольском крае прививку против COVID-19 сделали более 350 тыс. человек, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на главу региона Владимира Владимирова.

«Единственный способ остановить пандемию — вакцинация. Иммунизация бесплатна и доступна для всех», — заявил Владимиров.

Ранее врач Тимур Пестерев дал советы по вакцинации от COVID-19.