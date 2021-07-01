В Приморье зарегистрировали 175 случаев COVID-19 за сутки

В Приморском крае зарегистрировали 175 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 76 человек.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии заболели 47 057 жителей, выписаны 42 684.

Вакцинацию от коронавируса прошли 224 629 человек. Работают 110 стационарных прививочных пунктов и 62 мобильных.

Также стало известно, что в Удмуртии заболели 103 человека за минувшие 24 часа, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на республиканский оперштаб. Выписаны 43 жителя.

Прививку от COVID-19 сделали 190 619 человек.

Ранее врач Тимур Пестерев дал советы по вакцинации от COVID-19.