В ВОЗ рассказали о профилактике грибковых инфекций на фоне пандемии

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает ограничить применение антибиотиков и гормональных препаратов для лечения лёгких и средних случаев заболевания коронавирусом из-за опасности подхватить грибковую инфекцию. Об этом заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович.
В ВОЗ рассказали о профилактике грибковых инфекций на фоне пандемии
  • globallookpress.com

По её словам, грибковые инфекции у пациентов с COVID-19 в Индии связаны с дрожжами и плесенью, которая может вызывать мукормикоз и аспергиллёз.

«Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определённые лекарства, и конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет», — приводит РИА Новости заявление Вуйнович.

В ВОЗ рекомендовали свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков при лечении коронавируса в лёгкой и средней формах.

«Массовое ненужное использование кортикостероидов может быть риском для любой из грибковых инфекций», — отметила специалист.

Ранее Вуйнович заявила, что не ожидает вспышки мукормикоза, известного как «чёрная плесень», на российской территории.

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