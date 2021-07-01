Корабли ЧФ провели учебные стрельбы в Чёрном море

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Десантные корабли Черноморского флота (ЧФ) провели учебные стрельбы по морским и воздушным целям. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
Корабли ЧФ провели учебные стрельбы в Чёрном море
  • Reuters

«Экипажи больших десантных кораблей (БДК) «Орск» и Саратов» Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы в море в рамках отработки совместных задач», — приводит ТАСС сообщение.

Также моряки отработали действия по прикрытию огнём условной высадки морского десанта на воду.

«В роли морской цели был задействован корабельный щит-мишень, роль средств воздушного нападения условного противника выполнял самолёт-амфибия Бе-12 из состава Морской авиации и ПВО ЧФ», — отметили в пресс-службе флота.

Ранее стало известно, что российская подводная лодка «Колпино», которая способна применять крылатые ракеты «Калибр», вышла на учения в Чёрное море.

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