ЧФ наблюдает за американским эсминцем Ross в акватории Чёрного моря

Черноморский флот ведёт наблюдение за действиями американского эсминца Ross, зашедшего в акваторию Чёрного моря.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Ross ВМС США, зашедшего 26 июня 2021 года в акваторию Чёрного моря», — говорится в официальном заявлении.

Ранее в посольстве США на Украине сообщали, что ракетный эсминец ВМС США USS Ross направляется в Чёрное море для участия в манёврах Sea Breeze.