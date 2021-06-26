Ракетный эсминец США направляется в Чёрное море

Ракетный эсминец США USS Ross направляется в Чёрное море с целью принять участие в учениях Sea Breeze.

«Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Чёрное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze», — говорится в сообщении посольства США на Украине в Twitter.

ТЕРМІНОВО: @USNavy Американський ракетний есмінець USS Ross прямує в Чорне море для участі у щорічних навчаннях @ExSeaBreeze з понад 30 країнами з усього світу.



Глобальне партнерство заради миру!#ExerciseSeaBreeze#SB21#SeaBreezehttps://t.co/RN6hAbu0xc — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 26, 2021

Отмечается, что в учениях примут участие более 30 стран.

Ранее стало известно, что Москва призывает Соединённые Штаты и их союзников отказаться от отработки военных действий в Черноморском регионе.