Ракетный эсминец США направляется в Чёрное море

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Ракетный эсминец США USS Ross направляется в Чёрное море с целью принять участие в учениях Sea Breeze.
Ракетный эсминец США направляется в Чёрное море
  • Reuters

«Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Чёрное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze», — говорится в сообщении посольства США на Украине в Twitter.

Отмечается, что в учениях примут участие более 30 стран.

Ранее стало известно, что Москва призывает Соединённые Штаты и их союзников отказаться от отработки военных действий в Черноморском регионе.

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